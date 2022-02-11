В Роспотребнадзоре Татарстана спрогнозировали, когда заболеваемость в республике выйдет на плато

Замглавы Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина на пресс-конференции высказала предположение по поводу того, когда заболеваемость в Татарстане выйдет на плато.

“По поводу плато сказать сложно. Мы ориентируемся где-то на обычный сезонный подъем, который бывает: это 3—4 недели. Поэтому в начале марта будет понятно, куда мы движемся. Для примера скажу, что на позапрошлой неделе я говорила, что у нас был прирост в 2,8 раза, за текущую неделю мы приросли в два раза. Поэтому следующая и последующая недели будут показательными, и там уже будет понятно, что у нас на сегодня — плато или мы пока еще подрастаем, — отметила она.