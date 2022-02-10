В Татарстане перед Набережночелнинским городским судом предстанут члены подростковой банды. Пятеро подростков в возрасте от 16 до 19 лет обвиняются в целой серии циничных грабежей.

Молодые люди ограбили три магазина, откуда вынесли 25 упаковок сыра, алкоголь и косметику. Также доказано, что они напали на прохожего на улице и ограбили его, забрав документы, деньги и телефон.

Свою вину, как сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, подростки признали лишь частично. Решением суда они помещены под стражу. Обвинительное заключение утверждено и будет направлено в суд в ближайшее время.