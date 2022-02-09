За минувший год сотрудники МВД по Татарстану смогли привлечь к уголовной ответственности 823 членов ОПГ республики. Общей сложности было раскрыто 1,3 тысячи преступлений, которые совершили бандиты, доложил сегодня, 9 февраля, на коллегии МВД министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Хохорин отметил, что в суд передали за год дела на 33 участников ОПГ "Тукаевские" - в материалах собраны доказательства на 73 преступных эпизода. Также в суд ушли материалы на вора в законе Рашида Джамбульского, на "положенца" по республике Нейдера, а также завершили предварительное следствие по членам ОПГ "Третьевские". В конце прошлого года совместно со Следкомом задержали 9 членов ОПГ "Борисково".

Не без удовлетворения Хохорин отметил, что в Татарстане в целом снижается уровень подростковой преступности - примерно на 20%.