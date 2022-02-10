Оглянитесь вокруг: Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых могут обмануть и подставить в феврале

Советский и российский астролог Павел Глоба, представив прогноз на февраль 2022 года, отдельно подчеркнул, что месяц этот довольно тревожен - есть те, кому угрожает быть обманутыми, "подставленными" и подведенными. Причем, опасность может исходить для трех знаков Зодиака оттуда, откуда они даже не ожидают беды. Но своевременные действия помогут уберечься от обмана.

Овен

Овны во второй половине февраля будут поглощены рабочими вопросами. Новые планы, новые действия, новые цели. За этим так легко не заметить опасность. А кроется она, считает астролог, рядом. Он рекомендует посмотреть внимательно на близкое окружение - друг, коллега или сосед на почве зависти или старой обиды может найти уязвимое место и больно ужалить. Будьте бдительны, доверяйте только тем, кому верите безоговорочно.

Стрелец

Стрельцам следует внимательно читать все документы и договоры, которые им предстоит подписать. Не исключено, что среди них окажется кабальный договор, который не только не пойдет на пользу, но и загонит Стрельца в долги в самом обозримом будущем. Опасный период начинается для представителей знака с 10 февраля и продлится около месяца. Глоба советует быть очень внимательными и кропотливо изучать все условия сделок, которые вам предлагают.

Водолей

Водолея может ждать предательство на личном фронте и в сфере человеческих коммуникаций. Риск потерять деньги у знака не так высок, как риск потерять друга или любимого. Наговоры и наветы, сплетни из уст недоброжелателей могут привести к конфликтам в семье. Следите за своими поступками и словами, контролируйте эмоции уже с 11 февраля. Это поможет не дать злым языкам шанса очернить вас в глазах дорогих вам людей.