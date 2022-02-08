Лучшим псом-спасателем в России в номинации "спасатель" конкурса "Лучшие собаки РФ" стала собака Казанского поисково-спасательного отряда по кличке Гретта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Гретта относится к нечасто встречающейся в нашей стране породе дратхаар, ей почти 7 лет, и за свою большую и насыщенную жизнь четвероногая помощница сотрудников ПСО успела принять участие во множестве поисковых операций. Работает она и сейчас самым активным образом.

В состав отряда Гретту приняли в 2015 году, и вместе с кинологом Святославом Яковлевым она завоевала немало наград на разных конкурсах. Но лучшая награда и для спасателей, и для Гретты - вовремя найденный человек.