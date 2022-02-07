«Глаза как у ведьмы, нос как у Бабы-Яги»: МакSим впервые заявила об издевательствах возлюбленного

Певица МакSим впервые раскрыла тайну об абьюзивных отношениях с возлюбленным. Марина Максимова редко делится подробностями личной жизни. Однако на странице в Инстаграме певица выложила пост, под которым намекнула, что ее отношения с очередным мужчиной закончились.

"Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", - призналась МакSим.

Фото: @maksimartist

Узнав о критике и унижениях возлюбленного, которые продолжались годами, фанаты певицы поспешили поддержать ее: «Вот и доказательство что даже такую шикарную женщину можно заабьюзить», «Не обращайте внимания на тех, кто так зловредно говорит, и будьте самой собой, никакой кривизны у вас не наблюдается», «Безумно красивая и Вы, и маникюр, и нос и все остальные», «Ты умница! Живи и всё! Живи ради тех, кому ты необходима!» - написали они в комментариях под постом.

О ком именно речь, МакSим раскрывать не стала. Однако один ревнивый мужчина в ее жизни уже был. Артистка несколько лет жила со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Отношения не были зарегистрированы: пара обошлась церемонией бракосочетания на Бали по местным обычаям в 2008 году. Затем на сет появилась их дочь Александра.

Позже Марина признавалась, каким тяжелым для нее был этот союз. Луговцов ревновал супругу и завидовал ее успеху. Пытался запретить ей заниматься карьерой, хотя сам лишился работы и не искал ее, отмечает «Комсомольская правда».

Фото: соцсети

Звукорежиссер был уверен, что жене не стоит посещать телепередачи, выступать с концертами. Лучше сидеть дома и варить кашу.

"Я-то ладно, но ребенок в чем виноват?" – возмущалась Максимова.

Дальше ситуация только ухудшилась: муж певицы стал злоупотреблять запрещенными препаратами. По словам МакSим, с контролем у Алексея стало плохо, случались вспышки ярости, погромы дома. В неадекватном состоянии он даже мог увезти годовалую дочь на мотоцикле.

Мужчина не разрешал прикасаться к электротехнике, заклеивал камеры на телефонах, был уверен, что за их семьей следят. Утверждал, что вокруг масоны, в том числе и сама певица. Себя бывший муж МакSим мог принять за потомка Николая II. А их с ней союз, по его словам, образовался потому, что их дочь – будущая царица.

Угрозы мужа суицидом стали для Максимовой последней каплей, в 2011 году она решила расстаться с ним. Дочке Александре на то момент было 2 года. В ее воспитании отец практически не принимал участия, финансово помогать ребенку, похоже, тоже не рвался.

Затем Максимова встречалась с бизнесменом Антоном Петровым. Его Марина встретила во время корпоративной вечеринки, где она выступала. В октябре 2014 года у них родилась дочь Маша. Однако еще до появления ребенка на свет пара рассталась из-за измены Петрова. Бизнесмен ушел к дочери миллионера и депутата Госдумы Елизавете Брыксиной, с которой начал встречаться, когда MакSим была на седьмом месяце беременности. На момент свадьбы Петрова и Брыксиной его ребенку от МакSим было 11 месяцев.

Фото: @maksimartist

В отличие от предыдущего гражданского мужа, Петров не отказался помогать своей дочери. Есть предположение, что большую квартиру в центре Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей для МакSим и ее детей купил именно он. Также поговаривают, что бизнесмен оплатил певице частную палату во время ее болезни коронавирусом.

Напомним, МакSим крайне тяжело перенесла COVID-19 летом 2021 года. Чтобы спасти певице жизнь, врачи даже погружали ее в искусственную кому. Вся страна следила за ходом ее лечения, а сборная России по футболу вместе с болельщиками спела популярную песню «Знаешь ли ты» прямо на улице. В августе прошлого года Марина пошла на поправку, ее перевели в обычную палату. Затем ей предстояло долгое восстановление.