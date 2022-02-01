Вирусолог из США Майкл Остерхольм рассказал, что иногда "омикрон" переносится почти незаметно, и определить его можно только по определенным проблемам после болезни.

Важным признаком доктор считает затрудненное дыхание. Трудно дышать и после болезни, причем, порой довольно долго. Проблема становится заметнее, когда человек идет быстро или бегает. Порой кажется, что он не может сделать нормальный вдох полной грудью.

Всем, кто переболел "омикроном", свойственно ощущение постоянной усталости, даже простые действия вызывают невероятное утомление. Также у переболевших без симптомов может наблюдаться головокружение, депрессия, тревога. Порой человеку может казаться, что он чувствует странные запахи - нарушено обоняние.