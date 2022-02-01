В Новосибирской области четыре собаки породы "американский бульдог" напали на свою 54-летнюю хозяйку, сообщает "КП". Все случилось в городе Тогучине. Женщина держала и разводила породистых собак в двухквартирном доме. Ее соседкой было ее мать. Пенсионерка говорит, что слышала, как кричала ее дочь, но из-за сильного страха перед псами побоялась зайти и попытаться помочь ей.

"Мы живем за стенкой, по соседству, но из-за собак я уже давно перестала ходить к дочери. Мне страшно. Всегда удивлялась, как она с ними справляется. Я сначала думала, что она как обычно перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут пятнадцать, а потом все утихло", — рассказала женщина.

Через час после привычного шума дочь за стеной начала кричать и просить о помощи. Пенсионерка испугалась и позвонила внучке, девушка приехала и увидела собак с окровавленными мордами.

Мать еще была жива. Ее в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы. Она дышит при помощи ИВЛ. У женщины откушены нос, губы, глубокие раны на горле и челюсти, на груди.