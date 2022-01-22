Отсидевший свой срок житель Нью-Йорка увидел школьный обед своей дочери и с долей ностальгии вспомнил тюремное меню.

Об этом пишет The Hew York Post.

Разместив фото школьного обеда, состоящего из горки риса, кусочка сырой моркови и нескольких наггетсов, мужчина пожалел детей и заявил, что в тюрьме кормят значительно лучше.

По нормативам, американским заключенным на обед полагается мясное ассорти, рис, тушеные овощи и цельнозерновой хлеб. На ужин им раздают запеченную курицу, ямайские котлеты из говядины, рыбу, тушеную говядину, картофельное пюре. О таком питании школьники могут только мечтать.

В ответ на публикацию власти школьного округа извинились за скудное питание детей, отметив, что ничего с этим поделать не могут.