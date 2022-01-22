В Казани сбили трехлетнего ребенка, которого мать перевозила через дорогу на санках. Как отметили в ОГИБДД Казани, все случилось накануне вечером на улице Ломжинской.

66-летний водитель "Форда" по пути со стороны Фучика в сторону проспекта Победы сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате происшествия пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД не раз призывали родителей не перевозить детей на санках через дорогу. Если взрослого водитель видит, то из-за сугробов или высоты автомобиля может не заметить на дороге санки с ребенком.