По данным ВОЗ, около половины населения переболеют новым заразным штаммом коронавируса - омикроном. В связи с этим возникает вопрос, как защититься от заразы и возможно ли это в принципе. Ответ на этот вопрос дала главный врач частного медицинского центра из Набережных Челнов Лариса Танова в собственном аккаунте в Инстаграме.

Танова считает, что омикрон-штамм действительно агрессивен, и он неуклонно надвигается на Россию. Распространяется инфекция в 2,5 раза быстрее предыдущего штамма "дельта". При всем этом вирусом чаще, чем "дельтой", заражаются беременные женщины и дети.

Из хороших новостей Танова отметила тот факт, что омикрон чаще протекает в легкой форме, реже тотально поражает легкие, и при наличии прививки человек вообще может переболеть легко.

Чтобы защититься от омикрон-штамма, Танова рекомендует заблаговременно сделать анализ крови на сахар, чтобы исключить сахарный диабет. Для таких больных штамм опасен. Также следует сделать анализы на ферритин и С–реактивный белок. Из питания следует устранить сладкое и изделия из белой муки, добавить как можно больше зелени, овощей, витамины. Кроме того, Танова рекомендует смазывать носовых ходы кремами с эфирными маслами, принимать противовирусные препараты, а также привести в порядок работу кишечника с помощью пробиотиков. И конечно, не стоит пренебрегать вакцинацией, если вы еще не успели сделать прививку.