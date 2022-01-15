В Татарстане еще 114 человек заболели коронавирусом

В Республике Татарстан за минувшие сутки зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом, 114 человек, 3 из которых завозные, остальные контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Госпитализировано 23 человека, 91 лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в Казани - 65 больных. В Набережных Челнах - 12, в Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах по 5 человек, Буинском — 4, в Нурлатском, Пестречинском по 3 заболевших.

Зафиксировано 5 случаев смерти от коронавирусной инфекции. В этот раз жертвами COVID-19 стали четыре женщины 1941, 1942, 1954 и 1955 годов рождения и один мужчина 1960 года рождения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На 15 января в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 44 тысяч 186 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 37 617 человек, в том числе 165 за минувшие сутки.