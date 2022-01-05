В Башкирии спасатели нашли пропавшую группу туристов из Татарстана. О пропаже людей заявил житель Казани 4 января.

Мужчина пояснил, что его мать со своим гражданским мужем уехали из Елабуги на водопад Атыш в Башкирии еще 30 декабря. Они находились в составе туристической группы из шести человек, которые уехали на трех автомобилях.

Туристы намеревались вернуться домой 2 января, однако в назначенный день не приехали и перестали выходить на связь.

По данным МЧС Башкирии, все туристы нашлись, помощь им не потребовалась. Все живы и здоровы.