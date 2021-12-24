В центре скандала, который уже вышел за пределы Татарстана, оказался мэр татарстанской Елабуги. Рустем Нуриев на закрытом совещании назвал непривитых пенсионеров "ненужными" и "врагами", сообщает Kazanfirst.

Градоначальник Елабуги выступил против выдачи денег и подарков на День Победы и День пожилых людей для пенсионеров, которые не захотели сделать прививку от коронавируса.

"Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий", — сказал российский мэр.