В Казани продают здание бывшей Спасо-Преображенской церкви 1855 года постройки. Цена - 89,9 миллиона рублей. Кирпичное строение расположено на пересечении Университетской и Правобулачной, 2/53, напротив комплекса "Лучано", сообщает "Бизнес Онлайн".

Площадь здания — 636 кв. м, в стоимость также включили земельный участок. На территории есть закрытая парковка на 12 машин. В здании сделан капитальный ремонт с полной заменой несущих конструкций, укреплен ветхий фундамент, заменены кровля и коммуникации, а также сделан внутренний ремонт помещений.

Здание является памятником архитектуры, сейчас его сдают в аренду банку "Дом.РФ". По уверениям продавца, договор аренды заключен на три года.