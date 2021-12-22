В Татарстане, как и в иных регионах России, теперь действуют новые требования для всех, кто прибывает из-за границы. Такие изменения внесены в постановление Роспотребнадзора РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

Россияне при пересечении границы обязаны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус. В аэропортах имеют полное законное право проводить выборочное тестирование прибывших из государств, где наблюдается ухудшение эпидситуации с распространением коронавируса.

Все, прибывающие в Татарстан из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Мозамбика, Танзании, Гонконга, Королевства Лесото, Эсватини, из Зимбабве или Мадагаскара, должны соблюдать 14-дневный карантин после прибытия.