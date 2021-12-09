Новый жилой массив планируется построить у трассы М-7 в Казани рядом с микрорайоном Чебакса. Такое постановление появилось в сборнике документов на сайте мэрии столицы Татарстана.

На сегодня исполком утвердил проект планировки ЖК "Чебаксинские родники". Документ завизирован подписью первого заместителя главы ведомства Азата Нигматзянова.

Жилой массив расположится почти на 60 гектарах площади. Численность населения этой территории уже сейчас составляет 918 человек, из них 73-дети, которые нуждаются в садике. В данной местности будет построен детский садик на 80 мест.

Также в микрорайоне живут 158 детей школьного возраста, и в радиусе доступности 130 мест выделят для них в школе в жилом массиве "Новое Белянкино", а 28 мест - в школе № 101 на улице Азина.

В жилом массиве появится свой медицинский пункт, который будет способен принимать до 17 пациентов в день, спортивные объекты, магазин и аптека, а также открытая стоянка.