40-градусных морозов в Новый год не будет: Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Казани

О глобальных изменениях климата Земли экологи говорят уже давно. Увеличение средней годовой температуры влечет за собой полную разбалансировку систем. В результате наблюдаются перемены в режиме выпадения осадков, появляются температурные аномалии, что приводит к масштабным ураганам, наводнениям и засухи.

ЛЕТО ДЛИЛОСЬ НА ТРИ НЕДЕЛИ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО

Погода в Татарстане в 2021 год была не менее капризной. Начало года началось с экстремально холодного февраля. Далее раннее засушливое лето с минимальным выпадением осадков и переменчивая осень.

«Этот год можно охарактеризовать как максимально контрастный», – подчеркнул Тимур Аухадеев.

Марафон аномального жаркого периода в 2021 году открыл месяц май. Средняя температура значительно превышала июньскую. В результате чего жители Татарстана пережили четыре летних месяца.

«В метеорологии принято считать летом период между устойчивыми датами перехода температуры через отметку в +15 градусов. И в этом году лето в Казани оказалось на 21 день продолжительней, чем обычно», – объяснил Тимур Аухадеев.

Фото: nashcheremshan.ru

Сегодня в республике зафиксирован недобр 100 мм осадков при годовой норме 550 мм. Несмотря на то, что в ноябре погода попыталась отыграться. Нехватка по ним все равно составила чуть больше 50 мм за год.

Также в 2021 году снег выпал раньше обычного. Произошло это 12 ноября, а по климатической норме формирование постоянного снежного покрова должно было произойти 17 - 19 ноября. Однако снег сошел, что неблагоприятно может повлиять на будущий урожай.

«Сейчас фиксируется всего 3 см снежного покрова, и это отклонение от нормы, так как в это время должно быть около 12 сантиментов. Все дело в обширном западном циклоне, который пришел в Татарстан в последней декаде ноября – дожди и теплый воздух буквально уничтожили 15 сантиметров снега» - рассказал ученый.

Фото: Город Казань KZN.RU

КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ ЗИМОЙ

В след за ноябрем в декабре продолжатся колебания температур. Месяц будет теплее, чем обычно, а осадков выпадет выше нормы. В новогоднюю ночь по статистике температура в преобладающем числе случаев приблизительно составляет -2 и -4 градуса.

«Экстремально сильные морозы в Новый год, порядка 44 градуса, в Татарстане были в 1988 году. С тех пор на протяжении 40 с лишнем лет не было такого похолодания» - поделился республиканский синоптик Юрий Переведенцев.

Температура воздуха в январе 2022 года прогнозируется в пределах климатической нормы, где-то –12 градусов. В феврале будет –10 градусов. Максимальное количество снега стоит ожидать ближе к марту. По температуре тоже без изменений, а в переходный период ожидается –4 градуса.

Фото: kzn.ru

Татарстанцев ждет относительно теплая зима. Уже 10 декабря появится долгожданное солнце, осадков будет много. На дорогах появятся снежные заносы и каша, местами сильная гололедица. А вот с четверга по пятницу резко повысится атмосферное давление.