Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Московской области опубликовал странную рекламу с довольно оскорбительным и агрессивным призывом делать прививку, сообщает Тjournal.ru.

Авторы официального телеграм-канала оперштаба Подмосковья выложили вот такую картинку.

На карикатуре в стиле советского агитплаката изображен поэт того времени Владимир Маяковский.

"Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!", — гласит лозунг.

Столь агрессивная реклама вакцинации вызвала недоумение. От оперштаба пока официальных комментариев не последовало.