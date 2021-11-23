Как изменились актеры сериала «Универ» за 10 лет

Легендарный сериал «Универ» возвращается, но в обновлённом формате. Теперь это не просто ситком, а полноценное драмеди с любимыми героями, которые стали старше на 10 лет. Зрители увидят повзрослевших Яну, Майкла, Антона, Кристину, Машу и Валю. А мы решили вспомнить, кто снимался в культовом проекте «Универ» за все время его существования, и как изменились его герои за это время.

Стас Ярушин

Стас Ярушин появился в продолжении сериала «Универ» - «Универ. Новая общага» в роли мажора Антона Мартынова. Несмотря на участие в разных юмористических проектах, именно эта роль принесла Стасу популярность. Сегодня он популярный блогер с 2,5 млн подписчиков в инстаграм и ведущий популярного YouTube проекта МузLOFT, в который приходят популярные музыканты. Ярушин пишет музыку и сочиняет песни, увлекается хоккеем. Стас женат, воспитывает дочь. В настоящее время участвует в экстремально-приключенческом шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Стас появится и в сериале «Универ. 10 лет спустя».

«Это уже не ситком, а совсем другая история. Это более взрослое кино. Сценарий постоянно плавал, потому что ребята раньше писали ситкомовские темы, а потом переключились. Могу сказать честно: я согласился на съёмки, даже не читая сценарий», - признался Стас. -Мне хотелось поменяться, хотелось быть взрослее. Хотелось избавиться от наигранности, потому что в ситкомах это неотъемлемая часть. А здесь хотелось больше жизни, показать такое драмеди, и это удалось! Хочу сказать большое спасибо режиссёру Серёже Черникову, потому что, несмотря на постоянные споры с креативным продюсером на площадке, он сделал всё возможное, чтобы из меня вытащить то драмеди, которое я и он видели».

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Фотографии взяты с сайта "uznayvse.ru" и "Кинопоиск"

Анна Хилькевич

Сегодня Анна – востребованная актриса, популярный блогер с 10 миллионами подписчиков в Инстаграм. Кроме того, Анна открыла несколько маникюрных салонов в Москве и Санкт-Петербурге, вышла замуж и родила двоих дочерей. При этом младшую дочь назвала Машей в честь своей героини Марии Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Анна рассказала о съемках в проекте «Универ. 10 лет спустя»:

«Это действительно классное и где-то очень серьёзное кино. Где это лёгкое и красивое кино с настоящими проблемами и настоящими людьми. Но самое главное, что эти люди тебе как будто знакомы. Ты знал их немножко поверхностно, а теперь ты узнаёшь их глубже, и это всегда круто, когда у тебя есть какой-то бэкграунд, какое-то ощущение, ассоциация. И ты понимаешь: «Ага, они могут столкнуться с реальными проблемами, с такими же, как и у нас в жизни».

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Фотографии с сайта "Кинопоиск"

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская получила широкую популярность именно после появления в сериале «Универ. Новая общага». Ее репутацию сложно назвать идеальной: Настасью считают одной из самых скандальных современных актрис. После ухода из «Универа» снималась в фильмах «Женщины против мужчин», «Беспринципные» начала карьеру певицы вместе с продюсером Виктором Дробышем. Была ведущей шоу «Генеральная уборка» и «Ревиззорро» на канале “Пятница». Популярный блогер - 11,3 млн подписчиков в Инстаграм. Свою личную жизнь Самбурская пока не устроила.

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Фотографии с сайта "Кинопоиск" и личного инстаграма актрисы

Анна Кузина

Анна Кузина сыграла роль Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», получила широкую известность благодаря ему, хотя до прихода в сериал сыграла около 40 ролей в кино. После ухода из проекта продолжила съемки. Сейчас у нее более 60 работ в кино и театре. Аня воспитывает сына, поддерживает теплые отношения с Анной Хилькевич.

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Фотографии с сайта "Кинопоиск" и личного инстаграма актрисы

Арарат Кещян

Популярный КВНщик Арарат Кещян появился в роли Артура Микаэляна (Майкла) в самом первом сезоне сериала «Универ» с «золотым» составом актеров. Продолжил съемки в сериале “Универ. Новая общага” и его спиноффе “СашаТаня”, а также снялся в ряде комедий «Одноклассницы», «Мама», «Кавказская пленница», сериале «Отпуск» на ТНТ. Телеведущий на телеканале «Звезда» (программы «Зверская работа», «Не ФАКТ»). Арарат женат, воспитывает двоих дочерей.

«В новом сезоне я старался уйти от ситуационных комедий, которые предлагали авторы, потому что, на мой взгляд, они не соответствовали возрасту моего героя. И я предлагал какие-нибудь другие решения, некоторых из которых даже были реализованы», – рассказал Арарат о работе над проектом «Универ. 10 лет спустя».

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Фотографии с сайта "Film.ru" и личного инстаграма актёра

Александр Мартынов

Александр Мартынов появлялся в небольшой роли Вали Будейко еще в самом первом сезоне «Универа». В продолжении сериала «Универ. Новая общага» он получил одну из главных ролей. В фильмографии Александра более 45 работ в кино и театре. Александр появится и в сериале «Универ. 10 лет спустя»

«Лично про своего персонажа я могу сказать, что он уже абсолютно не ситкомовский, и мне нравится то, что он стал взрослым», – признался Александр.

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Фотографии с личного инстаграма актёра

Валентина Рубцова

Актриса и певица Валентина Рубцова была известна еще до сериала «Универ» по популярной в 2000-х группе «Девочки», в которой она пела. В роли Тани Сергеевой Рубцова появилась в самом первом сезоне сериала, снимается в нем и по сей день, правда уже в спиноффе «СашаТаня», где вместе с ней играют Андрей Гайдулян, Алексей Климушкин и другие. Сейчас вместе со своим мужем и дочерью живет в Сочи.

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Фотографии с сайта "Кинопоиска" и личного инстаграма актрисы

Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян в роли Саши Сергеева также входит в «золотой состав» сериала «Универ». Сейчас продолжает сниматься в сериале «СашаТаня», а также участвует в других проектах, активно ведет инстаграм, снимается в различных шоу. Так, недавно показал себя с неожиданной стороны в экстремально-приключенческом шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Был дважды женат. Его нынешняя жена – актриса Александра Велескевич.

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Фотографии с сайта "Кинопоиска" и личного инстаграма актёра

Мария Кожевникова

Аллочка из «Универа» – такой же культовый персонаж, как и Эллочка-Людоедка. Эта роль принесла огромную популярность актрисе Марии Кожевниковой, а ее сериальный словарь ушел в народ. После ухода из проекта Мария стала депутатом Государственной думы, а также снялась в ряде серьезных проектов, среди которых военные драмы «БатальонЪ» и «Собибор». Мария Кожевникова – многодетная мама, воспитывает троих сыновей.

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Фотографии с сайта "Кинопоиска" и личного инстаграма актрисы

Виталий Гогунский

Роль добродушного, но туповатого качка Кузи из «Универа» принесла Виталию Гогунскому бешеную популярность. Он появился в самом начале проекта, затем продолжил съемки в продолжении – «Универ. Новая общага». Через некоторое время Гогунский признался, что устал от роли Кузи и покинул сериал. Впрочем, после «Универа» он почти нигде не снимался. Виталий показал себя в новом амплуа в проектах «Один в один», где стал победителем, и похожих шоу. Был дважды женат, воспитывает дочь.

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Фотографии с сайта "Film.ru" и личного инстаграма актёра

Алексей Гаврилов

Исполнитель роли Гоши в сериале «Универ». Алексей был в золотм составе «Универа», но как и Виталий Гогунский устал от своей роли весельчака и бездельника. После ухода с проекта сменил фамилию на Лемар. Снимается в сериалах «Пятая стража», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Занимается бизнесом.

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Фотографии с сайта "Kino-teatr.ru"

Наталья Рудова

В сериале «Универ. Новая общага» Наталья Рудова исполнила роль заведующей кафедрой Ксении Андреевны, у которой случился роман с любвеобильным Майклом. До этого Наталья Рудова уже была известна зрителю по ролям в сериалах и мелодрамах, например, в сериале «Татьянин день», в котором она исполнила главную роль. После «Универа. Новой общаги» актриса продолжает активно сниматься. В ее фильмографии около 50 ролей. Наталья ведет Инстаграм, где за ней следят 4,3 миллиона подписчиков. Так, Наталья Рудова дружит с моделью Анастасией Решетовой, Настасьей Самбурской, Анной Седоковой и другими. Личную жизнь актриса скрывает, хотя ей часто приписывают романы с известными мужчинами.

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Фотографии с сайта "zen.yandex.ru" и личного инстаграма актрисы

Юлия Франц

Юлия Франц появилась в сериале «Универ. Новая общага» в роли одной из двойняшек Вики. Несмотря на то, что к моменту появления актрисы в сериале уже сформировался основной костяк актеров, и зрители, и команда приняли ее очень хорошо. Юлия Франц одна из самых востребованных актрис сегодня. Она снялась в более чем в 20 проектах, среди которых «Гоголь», «Проект «Анна Николаевна», «Триггер».

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Фотографии с сайта "Кинопоиск" и личного инстаграма актрисы

Елена Валюшкина

Известная актриса Елена Валюшкина исполнила в сериале «Универ. Новая общага» роль коменды. Елена – заслуженная артистка РФ. Ее популярность пришла к ней задолго до съемок в «Универе». Сейчас она активно снимается. В ее биографии более 20 ролей в театре, более 70 ролей в кино, среди которых такие проекты как «Последний богатырь», «СидяДома», «Окаянные дни», «Я худею», «Горько» и «Горько 2» и других.

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Фотографии с сайта "zen.yandex.ru" и личного инстаграма актрисы

Сергей Пиоро

Сергей Пиоро исполнил роль ректора Павла Владимировича Зуева в сериале «Универ. Новая общага». Также актера можно видеть в популярном сериале «След».

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Фотографии с сайта "uznayvse.ru" и "http://nazmetova.ru"

Алексей Климушкин

Олигарх Сильвестр Андреевич Сергеев и папа Саши Сергеева. Алексей Климушкин снимался во всех частях «Универа», а также продолжает сниматься в спиноффе «СашаТаня».

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Фотографии с сайта "kino-teatr.ru"