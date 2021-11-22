В Татарстане с 22 ноября ввели систему QR-кодов на транспорте. И первый же день оказался весьма насыщенным на происшествия. Так, к обеду из транспорта выпроводили около 800 казанцев, которые отправились в поездку без QR-кодов.
Проверки продолжаются, и, вероятно, итоговое число к ночи будет измеряться тысячами.
По информации МУП "Метроэлектротранс", ближе к полудню количество пассажиров, которых высадили из салонов троллейбусов и трамваев, достигло 786 человек.
В метрополитене трех буйных пассажиров передали в заботливые руки полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - у 7 человек.
комментарии
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Парадокс ...
Скоро весь ОТ встанет из-за вас, e6ланов.