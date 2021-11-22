В Татарстане сегодня вступила в силу система QR-кодов на общественном транспорте. Без проблем совершить поездку могут только переболевшие в течение полугода, привитые и люди с медотводом, имеющие соответствующий QR-код.

В самые ранние утренние часы татарстанцы начали атаковать социальные сети фото и видео, а также письменными жалобами на нововведение.

"Нет QR-кода или медотвода — на выход. Люди либо возвращаются домой, либо идут пешком", — пишет Telegram-канал "В Татарстане Поймут".

При этом, сообщают татарстанцы, обстановка накаленная, и проверяющие, и пассажиры на взводе. За несколько утренних часов высадили из транспорта уже более 500 человек.

Антипрививочники и те, кто не успел вакцинироваться, тем временем в социальных сетях объединяются в группы, чтобы добираться до места назначения на личном транспорте.