Одного из тяжело отравившихся в Казани суррогатном студентов лечат при помощи... водки. Об этом рассказал РЕН ТВ.

Состояние молодого человека оценивается как тяжелое. Ему проводят гемодиализ и алкоголизацию - вводят по 100 г. сорокаградусного этанола.

13 участников студенческой вечеринки были госпитализированы в больницу № 7 с отравлением метанолом.

Главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина уточняла, что 10 пострадавших в результате отравления находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные трое в тяжелом состоянии.

Как сообщили 17 ноября в Минздраве, состояние госпитализированных с отравлением метанолом молодых людей за ночь не изменилось. Трое остаются в реанимации.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело.