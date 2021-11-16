Жители целого ряда домов Приволжского района Казани с 9:00 до 23:00 18 ноября останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как сообщается, это будет связано с работами по подключению двух водопроводов. Так, воды лишатся дома по адресам:

- ул.Шарифа Камала, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 11/38, 12, 13, 15, 19, 19а, 19б, 21, 21/1, 23

- ул.Сайдашева, 11, 12 корп.1, 3, 13, 15, 19, 21, 25, 30, 30 корп.1, 2, 3, 5; 30/2, 32, 33, 34а, 35/1, 36, 36 корп.1, 2; 37, 37а, 39а, 75

- ул.Тинчурина, 31 корп.4

- ул.Фаткуллина, 2 корп.1; 14, 14/1, 16, 18, 19, 20а, 20в, 22, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34

Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно заявкам по телефону: +7(843)231-62-60.