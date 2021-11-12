В Москве сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки-семиклассницы, сообщает РИА "Новости". Главные подозреваемые - ученики 9 и 11 классов.

Семиклассница зашла в гости к приятелю из 9 класса и почему-то внезапно уснула. По одной из версий, ей подсыпали снотворное в чай. Девочка пояснила, что проснулась совершенно голой на кухне. А в квартире, помимо знакомого, был еще один парень из 11 класса.

Девочка рассказала все матери, а та обратилась в полицию. Ведется следствие.