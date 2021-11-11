Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как защититься от заражения коронавирусом в общественном транспорте. По мнению специалиста, снизить риск распространения заразы в транспорте поможет вентиляция.

"Если там [в общественном транспорте] не будет вентиляции, то вероятность заразиться будет высокой. В связи с этим хотелось бы обратиться к водителям общественного транспорта с просьбой не выключать вентиляцию, потому что она уносит вирус и делает менее вероятным заражение", - сказал Жемчугов в интервью ТАСС.

При этом доктор подчеркнул, что пассажиры тоже должны быть бдительны: если в транспорте душно, стоит покинуть салон и пересесть на другой автобус или троллейбус.

А вот заразиться на улице в холода почти невозможно, считает врач, поскольку коронавирус плохо выживает при ветре и холоде.

"Хорошо было бы пускать на линию большее количество автобусов, троллейбусов, вагонов метро, чтобы люди не толпились в часы пик в замкнутом пространстве. И, конечно, маски нужны, потому что они защищают от воздушно-капельного переноса инфекции", - добавил Жемчугов.

Напомним, в Татарстане с 22 ноября вводятся QR-коды в общественном транспорте.