В Пермском крае сотрудник полиции сделал то, что голливудским каскадерам и не снилось: сам остановил мчащуюся многотонную фуру с мертвым водителем за рулем.

Как сообщили в МВД по Пермскому краю, мужчина прибыл на парковку на трассе, поскольку получил сообщение о краже топлива из грузовика.

При осмотре места преступления полицейский заметил автопоезд, который остановился на горе. Внезапно фура начала катиться вниз, набирая скорость. Полицейскому это показалось более чем странным, и он начал наблюдать за большегрузом.

Когда машина поравнялась с ним, стало понятно, что за рулем нет никого. Тогда полицейский сел в служебное авто, догнал фуру и на ходу, поравнявшись с ней, запрыгнул в кабину многотонника и при парковал его.

Оказалось, что в кабине был мертвый водитель, мужчина умер внезапно от сердечного приступа.