В Азнакаево скончался 36-летний сотрудник полиции. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, мужчина застрелился из табельного оружия на рабочем месте.

Известно, что мужчина имел звание капитана, работал в уголовном розыске. Женат. У него остались жена и ребенок. Ранее офицер был награжден благодарственным письмом председателя Госсовета Татарстана.

По неофициальным данным, в последнее время у силовика были проблемы в семье, его замечали нетрезвым.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье. Мужчина пришел на службу и около 6 вечера попытался покончить с собой. Его госпитализировали, но спасти не получилось. Мужчина умер.