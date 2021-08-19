В Казани за этот месяц выявили более 8 тысяч пассажиров без масок

С начала августа в Казани выявили более 8 тысяч нарушителей масочного режима. Об этом сообщил глава Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

По словам Темлякова органами правопорядка ежедневно проводятся рейды с целью выявления антимасочников. Контролер работают на более чем 150 остановках города.

«Перевозчики понимают пассажиров, но отменить проверки в автобусах не могут. Требование Роспотребнадзора: пассажиры обязаны во время поездки в автобусе находиться в масках», — заявил глава Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.