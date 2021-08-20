В Татарстане в ООО "ТрансСервисРегион" прокуроры нашли нарушения, которые были допущены при использовании школьных автобусов. Об этом заявил накануне старший помощник прокурора РТ по взаимодействию с прессой Руслан Галиев.

Проверку провела прокуратура Агрызского района совместно с местным подразделением ГИБДД. В ходе инспекции выяснилось, что в 5 из 18 автобусов отсутствовал звуковой сигнал о необходимости остановки, в 2 были неисправные огнетушители, еще в 2 не имелось противооткатных упоров, 1 автобус эксплуатировался с неисправным габаритным фонарем.

По итогам проверки прокуроры внесли в адрес перевозчика представление с требованием устранить нарушения, наказать виновных. Известно, что после вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.