В Волгограде у строительной базы нашли человеческую ногу. С помощью кинологов было обнаружено мумифицированное тело мужчины. Об этом пишет портал v1.ru.

Ногу обнаружил работник строительной базы и вызвал полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в том числе кинологи. В ходе осмотра обнаружено тело со следами разложения и частичной мумификации.

Рядом с телом мужчины следователи нашли вещи и предметы обихода и место для сна. Проводится экспертизы для установления причины смерти мужчины.