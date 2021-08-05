В Казани продолжается работа по демонтажу самовольно установленных незаконных объектов - торговых павильонов и гаражей. В исполкоме принято решение в ближайшее время демонтировать 16 таких точек и 6 гаражей, о чем сообщается на сайте мэрии.

Собственники должны в установленные сроки демонтировать незаконные постройки. Если это сделано не будет, демонтаж проведут принудительно, но с отнесением всех расходов на собственников.

Сносу подлежат торговые объекты, самовольно установленные на ул.Ленинградская, 3-я Кленовая, Даурская, Академика Глушко, Лукина, Маршала Чуйкова, Ярмарочная, Батыршина, Мавлютова, Зорге, Журналистов, пр. Победы, киоск по продаже воды на ул. Татарстан и бочка по продаже кваса по ул. Академика Сахарова.

На добровольное решение вопрос дается срок с 6 по 10 августа. С 11 августа стартует принудительный снос.

Также подлежат сносу шесть гаражей в Советском районе города. Незаконные объекты, собственники которых не установлены, выявлены по улицам Галеева, Даурская, Латышских стрелков, Интернациональная. Сроки на их демонтаж отведены те же.