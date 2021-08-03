Сотрудники полиции в Томске начали проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором двух привязанных за руки девушек, полуголых, двое мужчин хлещут по пятой точке крапивой. Порку снимали на сотовые телефоны двое очевидцев.

"По размещенной в сети Интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — информирует томское УМВД.

Судя по записи, порка проходила во дворе частного дома городе Томска. Но участники сего действа не учли, что происходящее во дворах отлично просматривается с балконов соседних многоэтажек.