В России предложили запустить отдельные вагоны в метро, предназначенные исключительно для женщин. С таким предложением вышел зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он утверждает, что подобные вагоны или даже целые женские составы помогут защитить представительниц прекрасного пола от домогательств, сообщает "Вечерняя Москва".

Официальное письмо с предложением Петров уже отправил министру транспорта России Виталию Савельеву. В пояснении к нему Петров отметил, что мужчины нередко нарушают личное пространство женщин в метро, домогаются, сидят вразвалочку, демонстрируя невоспитанность и неуважение.

"Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта", - написал Петров в документе.

В разных странах, к слову, есть разделение общественного транспорта на женский и мужской. Ранее в России уже предлагалось обсудить женские вагоны в метро, вопрос ставился в Совете Федерации еще в 2015 году. В прошлом году такого же законодательного решения требовали активисты в Казани.