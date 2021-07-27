В Университетском колледже Лондона завершилось научное исследование, которое дало ответ на вопрос - сколько пить, чтобы алкоголь шел на пользу. Ранее называли различные данные, но теперь ученые все точно подсчитали.

Они оценили риски инфарктов и инсультов у людей с заболеваниями сердца в зависимости от дозы алкоголя, который они потребляли.

И оказалось, что ровно половина бокала вина в день улучшает здоровье сердца и снижает риски не только у больных сердечными недугами, но и у совершенно здоровых людей.

Результатами исследования ученые поделились с профильным медицинским изданием BMC Medicine.

Интересно, что самой безопасной назвали дозу в 6 граммов алкоголя (четверть стакана вина). Но и у тех, кто пьет 15 граммов (полбокала), риск умереть от сердечного недуга меньше, чем у тех, кто вообще не пьет. Таким образом, ученые дали рекомендации считать безопасной и даже полезной дозу в 105 граммов алкоголя в неделю (это бутылка вина или три бутылки пива средней крепости).