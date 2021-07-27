В Казани стартовал судебный процесс над бездомным мужчиной, которого обвиняют в убийстве одного человека и в причинении вреда здоровью другого. По версии следствия, бомж зарезал мужчину, который дал ему приют. В какой-то момент оба переехали к брату на улице Батыршина, и когда выпивать вместе устали, брат попросил бездомного уйти.

Гость уже давно чувствовал себя как дома, а потому предложение покинуть жилье возмутило и разозлило его. Бомж схватился за нож, убил того, кто дал ему приют, а потом ранил его брата.

Потом бездомный подался в бега, но быстро был задержан. В суде, сообщает "Татарстан-24", выяснилось, что у него проблемы со слухом. Приговор будет оглашен в ближайшее время.