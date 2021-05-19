На трассе Татарстана больше пяти часов стоит сломанный автобус с пассажирами. В сети пожаловались, что у людей нет ни воды, ни еды, а проезжающие машины не останавливаются.

«Попутки не останавливаются, машина ДПС остановилась, сотрудники поговорили с водителем и уехали. Подменный автобус будет только через 4 часа», - написал автор поста.

В комментариях некоторые жители вызвались помочь пассажирам автобуса и выясняли, где именно они стоят.

«Если рядом с Бугульмой могу привезти и еду, и воду»

«А где сотрудники ДПС, которые всю зиму поили чаем водителей?»

«Ладно хоть не зима! Держитесь!»

«Ужас в такую жару!»

Позже один из подписчиков сообщил, что сотрудники ДПС вернулись, загрузили пассажиров в автобус и ищут буксир. Сейчас подменный автобус доехал до Абдулино.