На трассе Татарстана больше пяти часов стоит сломанный автобус с пассажирами. В сети пожаловались, что у людей нет ни воды, ни еды, а проезжающие машины не останавливаются.
«Попутки не останавливаются, машина ДПС остановилась, сотрудники поговорили с водителем и уехали. Подменный автобус будет только через 4 часа», - написал автор поста.
В комментариях некоторые жители вызвались помочь пассажирам автобуса и выясняли, где именно они стоят.
«Если рядом с Бугульмой могу привезти и еду, и воду»
«А где сотрудники ДПС, которые всю зиму поили чаем водителей?»
«Ладно хоть не зима! Держитесь!»
«Ужас в такую жару!»
Позже один из подписчиков сообщил, что сотрудники ДПС вернулись, загрузили пассажиров в автобус и ищут буксир. Сейчас подменный автобус доехал до Абдулино.
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