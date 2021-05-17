В Казани утром столкнулись два трамвая. Кадры с места происшествия попали в Сеть с легкой подачи очевидцев.

Сообщается, что авария случилась недалеко от железнодорожной платформы "Компрессорный". Очевидцы описывают, что один трамвай на скорости "догнал" второго участника ДТП, и оба транспортных средства слетели с рельсов, перекрыв дорогу. У одного трамвая выбито заднее стекло, помят корпус.

По словам очевидцев, один водитель сломал ногу, а кондуктор травмировал голову. Госпитализированы четверо, по предварительной информации.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что информации по пострадавшим пока нет, сообщает "Бизнес Онлайн".