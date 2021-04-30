Татарстану нужно больше трудовых мигрантов для строительства, об этом сообщают узбекские СМИ, опираясь на результаты встречи Рустама Минниханова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая прошла 29 апреля.

Абдулла Арипов прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе встречи Минниханов и Арипов обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, в частности увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, реализацию совместных экономических проектов. Стороны затронули тему трудовой миграции граждан Узбекистана.

"Я считаю, что в прошлом году мы сильно просели из-за ограничения трудовых ресурсов. Сейчас самый сезон, и мы в них нуждаемся. Особенно это актуально для строительной отрасли", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба президента Татарстана.

Арипов обещал оказать всяческое содействие.

"Важное значение в двухсторонних отношениях уделяется развитию сотрудничества с Республикой Татарстан. Мы рады достижениям Татарстана, который является одним из ключевых регионов России", - сказал премьер-министр Узбекистана.