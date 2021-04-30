Накануне в 20.02 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Казани на улице Чишмале горит квартира в высотном доме. Как выяснилось, в одной из квартир на 10 этаже загорелись вещи на площади около 1 квадратного метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. Пожарные нашли в дыму женщину, которую сразу передали медицинским работникам.

Но помочь пенсионерке 1927 года рождения не удалось - бригада "Скорой" констатировала смерть женщины.

Причины пожара сейчас устанавливаются дознавателями.