Лайфхаки

500 г тыквы в мармелад: простой десерт без долгой сушки

Роман Медников Автор статьи
Как превратить залежавшуюся тыкву в домашний ма...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Если тыква уже несколько дней лежит на кухне и энтузиазм на суп или кашу куда-то исчез, это ещё не повод её списывать. Домашний мармелад — не строгая наука, но многие замечают: у него меньше возни, чем у цукатов, а результат выходит куда понятнее и стабильнее. Я сначала сомневался, потому что тыквенный вкус умеет упрямо лезть вперёд, но с цитрусовыми этот десерт действительно меняется до неузнаваемости.

Какая тыква подходит лучше всего

Для такого десерта удобнее брать плотную тыкву с яркой мякотью. На одном из российских сайтов о домашней кухне я видел совет выбирать не слишком водянистые сорта, и на практике это разумно: чем меньше лишней влаги, тем проще получить упругую текстуру.


  • Подойдёт тыква с плотной, ярко-оранжевой мякотью — она даёт более насыщенный цвет и вкус.

  • Если кусок уже разрезан и немного залежался в холодильнике, его можно использовать, если мякоть не испортилась и не стала скользкой.

  • Жёсткую кожуру, волокнистую середину и семечки лучше убрать полностью, иначе пюре не получится гладким.

  • Удобный объём для первой пробы — около 500 г очищенной тыквы. Этого хватает, чтобы понять, нравится ли вам результат, и не занять весь холодильник десертом.

Я пробовал делать из очень сочной тыквы, и масса вышла слишком мягкой. Пришлось дольше уваривать, а это уже лишняя суета. С плотной мякотью всё прошло заметно спокойнее.

Лайфхак: если не хочется мучиться с сырой твёрдой тыквой, сначала разрежьте её на крупные части и слегка прогрейте. После этого кожура снимается проще, и нож идёт увереннее.

Как убрать тыквенный привкус без лишних сложностей

Главный вопрос тут не в сахаре, а в балансе. Сама по себе тыква может давать травянистый, чуть глухой вкус. Именно поэтому в рецептах часто используют апельсин и немного лимона: цитрус заметно освежает массу и делает аромат гораздо приятнее.


  • Тыкву можно довести до мягкости двумя способами: отварить в небольшом количестве воды или запечь до мягкого состояния.

  • После варки лишнюю воду лучше слить полностью, иначе пюре получится слишком жидким.

  • Пюре стоит пробить блендером до гладкости без комочков — мармеладу это идёт только на пользу.

  • Апельсиновая цедра даёт аромат, а сок апельсина и немного лимона делают вкус ярче.

  • Подсластитель добавляют по вкусу. Обычно достаточно около 80–100 г сахара на 500 г тыквы, но многое зависит от сладости самой мякоти и цитрусов.

У меня лучше всего сработала простая схема: сначала пробую пюре без сахара, потом добавляю его постепенно. Это банально, но помогает не получить приторный десерт, который красиво выглядит и скучно естся.

Лайфхак: цедру снимайте тонким слоем, не задевая белую часть кожуры. Если захватить её слишком много, в готовом десерте может появиться горчинка, и это уже не тот приятный цитрусовый акцент, на который рассчитываешь.

Что делать с агар-агаром, чтобы мармелад застыл нормально

Здесь как раз тот этап, где лучше не импровизировать слишком смело. Для домашнего мармелада часто используют агар-агар: он удобен тем, что схватывается довольно быстро. Я нашёл этот способ на одном из российских сайтов о лайфхаках для кухни и проверил: если всё подготовить заранее, процесс действительно идёт без лишней беготни.


  • Агар-агар обычно заранее разводят в холодной воде и дают ему немного постоять.

  • Затем его вводят в тыквенную массу и прогревают при помешивании.

  • После закипания смесь недолго держат на огне, чтобы загуститель сработал как надо.

  • Разливать массу лучше сразу, потому что она начинает схватываться довольно быстро.

  • Удобнее всего использовать силиконовые формы или невысокую форму с ровным дном.

Если говорить о пропорциях из исходного рецепта, на 500 г тыквы берут 7–8 г агар-агара и около 70 мл воды для его разведения. Саму тыкву предварительно отваривают около 15 минут или запекают при 180 °C до мягкости. После соединения с пюре массу доводят до кипения и прогревают около 2 минут, а затем разливают слоем примерно 1,5–2 см.

У меня однажды была ошибка из серии «сейчас быстро перелью потом». Не перельёте. Если отвлечься даже ненадолго, масса начинает густеть прямо в кастрюле. Ничего страшного, но идеальной гладкости уже не будет.

Лайфхак: перед нагревом сразу подготовьте форму, лопатку и место на столе. Тогда не придётся метаться с горячей кастрюлей в руках и вспоминать, куда вы убрали силиконовую форму ещё летом.

Как подать и хранить десерт без лишней возни

Когда масса застынет, остаётся самая приятная часть. Домашний мармелад можно нарезать кубиками, полосками или небольшими ромбами — здесь уже всё зависит от настроения и терпения. Мне больше нравится простой прямоугольный пласт: меньше суеты, а выглядит аккуратно.


  • После застывания десерт можно вынуть из формы и нарезать ножом с ровным лезвием.

  • Если хочется более сухой поверхности, кусочки иногда слегка обваливают в крахмале или кокосовой стружке.

  • Для подачи подойдёт контейнер с крышкой или широкая тарелка в один слой.

  • Хранить лучше в прохладном месте, чтобы кусочки сохраняли форму и не липли друг к другу.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я делала такой десерт из тыквы, которая уже несколько дней лежала без дела. Больше всего удивило, что домашние не сразу поняли, из чего он приготовлен: вкус вышел скорее цитрусовый, чем тыквенный».

В целом это тот случай, когда залежавшаяся тыква получает вполне достойную вторую жизнь. Мармелад требует меньше терпения, чем цукаты, и не заставляет подолгу следить за духовкой. Если подготовить всё заранее и не переборщить с влагой, получается спокойный, понятный десерт без лишней драматичности. И да, у меня он исчез со стола быстрее, чем я рассчитывал.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Три барана за меддиплом: как мигранты становятся врачами

Гид по Казани

23 часа назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

уничтожение клопов в квартире москва санэпидемстанция цены

Кулинария

день назад

Кефир залежался в холодильнике: добавляю муку и отправляю на сковороду — лепёшки раздуваются, словно маленькие подушки

Интересное в Казани

3 дня назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы

женский бокс занятия в Москве

Кулинария

день назад

Сырники больше не леплю и не стою у сковороды: из творога за 15 минут готовлю нежные ленивые вареники

Кулинария

день назад

Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Кулинария

день назад

Гречку больше не заставляю домашних есть как гарнир: добавляю яйцо и жарю котлетки, которые исчезают со стола первыми

Кулинария

17 часов назад

Турки не жарят картошку и яйца по отдельности: смешивают прямо на сковороде — получается завтрак, который заменяет обед

Не у нас

20 часов назад

Священник объяснил, что происходит с душой человека после кремации
Лайфхаки
28 минут назад

5 способов снизить платёжку за ЖКУ после осеннего подорожания

Что изменилось в коммунальных платежах с октябр...

Кулинария

41 минуту назад

Лаваш режу ножницами прямо в миску с творогом: заливаю простой смесью — и получаю пышный пирог без единой минуты замеса

Гид по Казани

день назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют

Новости Татарстана

55 минут назад

В Альметьевске начали проводить высокоточную лучевую терапию

Кулинария

2 часа назад

Корейцы смешивают обычную лапшу с яйцами и бросают на сковороду: получается хрустящий блин, который даже резать жалко
Электронную Доску почета Татарстана пополнили п...
Новости Татарстана
12 часов назад

Электронную Доску почета Татарстана пополнили пять деятелей культуры

Кулинария

5 часов назад

Котлеты больше не леплю по одной: превращаю фарш в тонкие мясные лепёшки, которые жарятся за считаные минуты

Кулинария

12 часов назад

Швейцарцы не тратят время на десяток драников: натирают картошку и жарят один огромный рёшти с корочкой на всю сковороду

Кулинария

13 часов назад

Венгры жарят огромную лепёшку в масле и засыпают сыром: после такого лангоша обычная пицца уже не кажется интересной
«Списывал на усталость»: рассказываем, какие му...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов