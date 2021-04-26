"В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа, - подчеркнул Рустам Минниханов. - С помощью высокого художественного слова Тукай сумел донести до нас вечные духовные истины, объединяющие представителей различных национальностей и вероисповеданий, открыл для России и всего мира неисчерпаемые богатства татарского языка, тайны наших древних преданий, уникальную красоту обычаев и обрядов".
"Мы намерены и впредь следовать проторенной Тукаем и нашими выдающимися просветителями дорогой к миру и процветанию", - сказал Рустам Минниханов.
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