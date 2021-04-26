Президент Татарстана Рустам Минниханов 26 апреля – в День родного языка и 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая обратился с поздравлением к жителям республики.

"В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа, - подчеркнул Рустам Минниханов. - С помощью высокого художественного слова Тукай сумел донести до нас вечные духовные истины, объединяющие представителей различных национальностей и вероисповеданий, открыл для России и всего мира неисчерпаемые богатства татарского языка, тайны наших древних преданий, уникальную красоту обычаев и обрядов".

Президент Татарстана особо подчеркнул, что празднование дня рождения Габдуллы Тукая, который в РТ отмечают как День родного языка, имеет особое значение в Год родных языков и народного единства, объявленный Владимиром Путиным. Он пожелал жителям республики, чтобы День родного языка стал для всех татарстанцев праздником духовности и красоты родной речи.

"Мы намерены и впредь следовать проторенной Тукаем и нашими выдающимися просветителями дорогой к миру и процветанию", - сказал Рустам Минниханов.