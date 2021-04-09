Полицейские задержали женщину, которая обворовала звездную чету Королевой и Тарзана. Драгоценности и деньги, как выяснилось, украла девушка по имени Милана-Екатерина. Общая сумма ущерба велика: 5 миллионов рублей - стоимость украденных украшений и около 3 тысяч евро наличкой.

Сейчас девушку доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Громкий скандал с супружеской изменой Тарзана и кражей семейного добра разразился в сентябре прошлого года. Тогда Наташа Королева обвинила во всем актрису Анастасию Шульженко. Потом супруги дружно обвинили девушек в мошенничестве, поскольку они записали с Тарзаном интимное видео.

Из-за ролика, кстати, было возбуждено отдельное уголовное дело по статье УК РФ 242.3 «б» («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета»).

Ранее Глушко объявил о своем намерении непременно наказать тех, кто обнародовал интимное видео с его участием, спровоцировавшее громкий скандал.