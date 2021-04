Главврач московской больницы Денис Проценко в своем Телеграм-канале показал, как выглядят легкие человека, который курит электронные сигареты и вейпы.

"К чему приводит курение электронных сигарет и вайпинг? К появлению нового заболевания - EVALI - E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury - повреждение легких вследствие курения E-сигарет", - написал Проценко.

Он также добавил, что пациентка, легкие которой на фото, оказалась в реанимации, девушке всего 20 лет.

