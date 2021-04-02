В Первоуральске мужчине вынесли приговор за убийство сожительницы в зале суда. Инцидент произошел в марте 2020 года.

По версии следствия, мужчина напал с ножом на сожительницу, ранил судебного пристава и посетителя в здании судебного участка мирового судьи. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела «Покушение на преступление», «Неправомерное завладение автомобилем», «Умышленное уничтожение имущества», «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Свердловский областной суд назначил Вячеславу Попову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», - пишет ТАСС.

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