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Фото: tsargrad.tv

После драки слонов в казанском цирке, депутат Госдумы предложил запретить выступления диких животных

02.04.2021, 16:35 162 7 prokazan.ru

Депутат Госдумы Олег Шеин в эфире радио «КП» предложил запретить выступления диких животных в цирке после драки слонов в Казани.

«Закулисье цирка очень жестокое. Мы недавно видели историю со слонами, ограничения по использованию животных в цирке должны быть. Повторю еще раз, что использование животных и дикой природы в цирке, как правило, достигается за счет ломки их психологического сознания, но очень часто, к сожалению, прибегают к физическому насилию», - отметил депутат.

По словам спикера, за границей стали отказываться от выступления диких животных. В цирке, по мнению Шеина, происходит ломка сознания животного.

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комментарии

Гараж экшэли
1
02 апреля 2021
16:53
И вдруг внезапно сказ возник как два слона реформу провели
Они умелой потасовкой зверей всех в джунгли увели
Горожанин
1
02 апреля 2021
17:08
По моему в казанском зоопарке животным не лучше. Там большинство животных сидят в клетках, размер которых в соотношении с размерами их тела меньше помещения типа capтир, даже до комнаты грязи не дотягивает.
Горожанин
1
02 апреля 2021
17:14
Животные, типа коалы, нажрутся эвкалипта и дрыхнут под действием токсинов, то есть ведут неактивный образ жизни. Но множество животных в дикой природе наматывают за сутки десятки километров, у них в клетках должна развиться сердечная недостаточность.
Стас
0
02 апреля 2021
17:21
После драк в думе- распускать ее принудительно в течении 24 часов!
Горожанин
0
02 апреля 2021
17:36
ПОСЛЕ ДРАКИ ХОБОТАМИ НЕ МАШУТ !!!
Горожанин
0
02 апреля 2021
17:42
Драка зоологов и циркачей идет уже много лет, просто до деревни вот докатилась.
Горожанин
0
02 апреля 2021
17:52
Чуть что сразу запретить . Да ,уж ,умом поработать уже не хотят .

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Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
08:14, 15.03.2021
«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
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Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
17:40, 14.03.2021
В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
10:37, 14.03.2021
Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, 13.03.2021
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, 13.03.2021
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
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Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС