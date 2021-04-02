Депутат Госдумы Олег Шеин в эфире радио «КП» предложил запретить выступления диких животных в цирке после драки слонов в Казани.

«Закулисье цирка очень жестокое. Мы недавно видели историю со слонами, ограничения по использованию животных в цирке должны быть. Повторю еще раз, что использование животных и дикой природы в цирке, как правило, достигается за счет ломки их психологического сознания, но очень часто, к сожалению, прибегают к физическому насилию», - отметил депутат.

По словам спикера, за границей стали отказываться от выступления диких животных. В цирке, по мнению Шеина, происходит ломка сознания животного.

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