Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. Обращение она направила главе Минпромторга Денису Мантурову.

В обращении Волынец отметила, что родители часто посещают супермаркеты, магазины и алкомаркеты с детьми. Это может способствовать возникновению интереса у детей к продукции и в дальнейшем образоваться пристрастие к вредным привычкам.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — цитирует RT текст обращения.

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