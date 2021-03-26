В Казани местный житель задолжал бывшему другу и партнеру по бизнесу 1,9 млн рублей. Мужчины не смогли договориться, дело дошло до суда, решением которого было взыскать деньги с должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Но казанец не торопился погашать задолженность, тогда судебные приставы наложили арест на принадлежащий ему земельный участок, а также на дебиторскую задолженность. Даже после этого мужчина не предпринял никаких действий к погашению долга.

В результате приставами было установлено, что у мужчины есть машина «Инфинити». Было принято решение наложить арест и на нее. Должник, чтобы избежать ареста, не выходил из машины, тем самым препятствовал выполнению работы приставов. На следующий день казанец выплатил долг с учетом исполнительского сбора.

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