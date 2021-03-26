В Татарстане с 1 апреля на месяц введут ограничения движения большегрузов на региональных и муниципальных дорогах. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Так, ограничение коснется транспорта, вес которого превышает 6 тонн на ось. Всего под ограничения попали 342 дороги. Это делается для того, чтобы дороги не разрушались в период наступления весны и таяния снега.

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