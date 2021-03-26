Казанская пенсионерка потеряла почти миллион (918 тысяч), надеясь обогатиться на криптовалюте. Заявление от нее поступило в ОП "Зареченский".

61-летняя женщина стала жертвой мошенников. Ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей брокерской фирмы. Она так расписала выгоды от купли-продажи криптовалюты, что пенсионерка не устояла: зарегистрировалась на сайте по присланной ссылке, перечислила стартовые 18 400 рублей. Денег у пенсионерки не было, пришлось занять у знакомых.

Потом женщина оформила кредит в банке почти на миллион, мошенники подключились с ее согласия к ее телефону через приложение удаленного доступа и перевели 900 тысяч на незнакомые счета. После этого с жительницей Казани уже никто разговоров не вел, на связь перестали выходить.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.